La Léonce Triple, de la brasserie Malécot à Armentières (Hauts-de-France), a reçu la médaille d’or lors du Salon de l’agriculture. Cet établissement a la particularité d’être un Esat où travaillent des personnes en situation de handicap mental.

Depuis 2015, l’Esat d’Armentières, dans le Nord, géré par l’association des Papillons Blancs de Lille, accueille une micro-brasserie. Un Esat (Établissement et service d’aide par le travail) est un établissement médico-social proposant un travail adapté à des adultes. Dans cette petite brasserie, une dizaine de brasseurs en situation de handicap mental, ainsi que deux moniteurs, fabriquent la bière de A à Z, du brassage à l’étiquetage. À partir d’un houblon local, récolté à une quinzaine de kilomètres, dans la ville de Bailleul, ils réalisent cinq variétés de bières naturelles : La Léonce d’Armentières blanche, la blonde, l’ambrée, la triple et la brune.

Cette année, leur savoir-faire a été récompensé par le jury du Concours général agricole, lors du Salon de l’agriculture qui s’est déroulé à cheval entre février et mars. La Léonce Triple, créée en juin 2016, a remporté la médaille d’or, et la Léonce Blonde, née fin 2009, le bronze. « En y allant, nous n’avions pas en tête de revenir avec une médaille. C’était surtout l’occasion de découvrir le salon et son déroulement », a réagi la directrice de l’Esat, citée par le site handicap.fr. « Jamais, durant la compétition, nous n’avons mis en avant le fait que notre bière était produite par des personnes en situation de handicap mental », précise-t-elle.

Ci-dessous, un reportage France 3 consacré à cette consécration :